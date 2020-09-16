В Брянской области 17 сентября обещают ливни и грозы

17 сентября в Брянске празднуют День города. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянской области на 17 сентября объявили оперативное предупреждение. Погода может ухудшится. Синоптики прогнозируют сильный ветер, ливни, местами грозы. Ночью ветер будет дуть с юга со скоростью 6-11 метров в секунду. Днем порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до плюс 25 градусов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

В непогоду брянцам советуют по возможности не выходить из дома. Во время грозы - закрыть окна. Сильный ветер может повалить старые деревья и ненадежные конструкции. Поэтому не стоит парковать машину под ними. Из-за ухудшения погоды могут случиться коммунальные аварии, отключение электричества, нарушения в работе транспорта и коммунальных служб.

Автомобилистам нужно быть аккуратнее на дорогах, так как возрастает риск дорожно-транспортных происшествий.

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