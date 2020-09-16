Ректор "БГИТУ" В.А. Егорушкин поздравляет жителей Брянщины с 77-й годовщиной освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и Днем города Брянска!

Фото: ректор ФГБОУ ВО "Брянский государственный инженерно-технологический университет" В.А. Егорушкин

Уважаемые жители Брянщины, коллеги, друзья!

Примите поздравления с 77-й годовщиной освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и Днем города Брянска!

Брянская область – край героической судьбы, ратной доблести русского народа, нашедшей свое отражение в древних летописях и военных хрониках разных времен.

В этот день мы отдаем дань беззаветному мужеству и стойкости участников освобождения города Брянска и области, склоняем головы перед памятью павших, искренне благодарим ветеранов...

Праздничная дата для Брянской области в этом году совпала со знаковым событием для региона – выборами Губернатора области. И результаты прошедших накануне праздника выборов доказали, что во главе региона должен быть компетентный и талантливый руководитель – Александр Васильевич Богомаз!

Уважаемый Александр Васильевич! Примите поздравления с уверенной победой на выборах Губернатора Брянской области!

Позвольте пожелать Вам не только сохранить набранный темп в развитии региона, но и уверенно продолжить движении вперед! Пусть Ваша целеустремленная деятельность позволит успешно продолжить успешный курс развития региона и ознаменуется новыми свершениями во имя будущего жителей Брянщины!

Наш дружный коллектив выпускников, преподавателей и студентов гордится тем, что Губернатор Брянской области - выпускник Брянского государственного инженерно-технологического университета.

Примите сердечную благодарность за Вашу поддержку, заботу и внимание. Примите искреннюю благодарность и пожелания успехов, благополучия, осуществления всех замыслов на благо развития Брянской области!

Всем жителям Брянской области желаю крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия и новых достижений, а Брянску-процветания и развития!

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