Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске перед Днем города помыли памятник Ленину. На площади в среду, 16 сентября, работали сотрудники дорожного управления. Они использовали автовышку, чистящие средства и мойку высокого давления, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Накануне в городе завершился месячник благоустройства. По традиции Брянск преображается весной перед 9 Мая и осенью перед 17 сентября.

Коммунальщики убрали мусор на улицах и скверах, выполнили текущий ремонт, привели в порядок монументы и обелиски, посвященные Великой Отечественной войне.

Кстати, в этом году масштабно отмечать праздник в Брянске не будут. Из-за коронавируса решили отказаться от Парада поколений. Локальные концерты 17 сентября устроят в парках города.

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