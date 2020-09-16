В Брянске в аварии с маршруткой пострадали четыре человека

В Брянске утром 16 сентября столкнулись четыре автомобиля. ДТП произошло в 9.15 на Литейном путепроводе в районе дома 101/2 по улице Кромской в Бежице.

52-летний водитель маршрутного такси «Ситроен», двигаясь от улицы Ново-Советской в сторону улицы Ульянова, наехал на едущий впереди автомобиль «Фольксваген Поло». Из-за удара легковушку отбросило вперед на другой автомобиль «Фольксваген Поло», который также отбросило вперед на машину «Форд Куга».

За врачебной помощью обратились водители двух «Фольксвагенов» и две пассажирки маршрутки, их диагнозы уточняются. Водители всех попавших в аварию автомобилей были трезвыми, рассказали в Госавтоинспекции города Брянска.

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