Генеральный директор АО "Чистая планета" Владимир Чашников поздравляет земляков с 77-ой годовщиной освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и Днём города

Фото: АО "Чистая планета".

Уважаемые жители Брянской области!

Примите сердечные поздравления с 77-ой годовщиной освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков!

17 сентября – священный день для каждого из нас. Мы помним подвиг воинов, чтим славные традиции предков, бережем родную землю, работаем на благо развития региона и во имя жизни будущих поколений. Праздничные сентябрьские дни в этом году овеяны приятным для жителей Брянщины событием - победой на выборах действующего губернатора Александра Васильевича Богомаза. Выбор, сделанный большинством избирателей, очевиден – только прогрессивный, мудрый и опытный руководитель может эффективно работать на благо развития региона и повысить социальный уровень жизни брянцев.

Уважаемый Александр Васильевич!

Примите искренние поздравления с уверенной и достойной Вас победой!

Желаю Вам и всем жителям Брянской области крепкого здоровья, благополучия и успехов в достижении поставленных целей!

Генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.