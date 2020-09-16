Директор Брянского строительного колледжа Александр Куличенко поздравляет с 77-ой годовщиной освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и Днем города Брянска!

Фото: Директор Брянского строительного колледжа Александр Куличенко.

Уважаемые ветераны, жители Брянщины, коллеги и студенты!

Примите сердечные поздравления с 77-ой годовщиной освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и Днем города Брянска!

В эти дни мы воздаем долг памяти защитникам Брянщины и прежде всего всем тем, кто внес свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Для нас ветераны всегда будут примером беззаветной любви и преданности своему народу и Отечеству. Как приятно отметить в канун праздника города, как он преображается и растет. Пусть Брянск будет всегда цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи наполнена душевным теплом, радостью и благополучием.

Праздничные дни наполнены приятными для региона событиями-уверенной победой А.В. Богомаза на выборах Губернатора Брянской области.

Уважаемый Александр Васильевич! Примите искренние поздравления с избранием Вас на пост Губернатора Брянской области!

Результаты голосования наглядно продемонстрировали то, что жители Брянщины не только высоко ценят то, что уже было сделано Вами на посту Губернатора, но и активно поддерживают Вашу лидерскую стратегию развития региона. Под Вашим руководством в Брянской области проводится целенаправленная работа по укреплению экономического потенциала региона и решению актуальных социальных вопросов.

От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, реализации проектов и планов!

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