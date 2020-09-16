Фото: Брянское областное отделение Творческого союза «Фотоискусства».

Жителей Брянской области приглашают на фотовыставку «Кристаллы времени». Экспозиция находится в библиотеке Брянского государственного технического университета.

На выставке представлены работы областного отделения Творческого союза «Фотоискусство». Зрители увидят снимки опытных и начинающих фотографов.

– Здесь есть и пейзажи Брянщины, а также жанровые сценки из окружающей жизни и натюрморты. Жанр портрета также представлен, – рассказал председатель творческого союза «Фотоискусство» Владимир Безгрешнов.

В стенах БГТУ выставляются брянские фотографы Владимир Безгрешнов, Елена Федотовская, Сергей Мартынов, Ольга Тюренкова, Ирина Федичева, Александр Вольхин, Эрнест Межлумян, Александр Савосин, Анастасия Аксененко и другие.

На «Кристаллы времени» можно посмотреть с 16 сентября по 16 октября в часы работы библиотеки. Выходные: суббота и воскресенье. Вход свободный, обязательно ношение медицинских масок. Возрастное ограничение 6+.

Для организации это первый опыт экспонирования работ в стенах БГТУ. Однако некоторые члены союза уже демонстрировали здесь свои работы как участники других творческих коллективов, рассказали в Брянском областном отделении Творческого союза «Фотоискусство».

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