Житель Клинцов зарезал из-за обиды жену

49-летнего жителя брянского города Клинцы обвиняют в убийстве супруги. Уголовное дело будут рассматривать в Клинцовском городском суде. Мужчине предъявили обвинение по статье "Убийство".

По версии следствия, ночью 7 мая обвиняемый был дома на улице Зеленая в Клинцах. Они с супругой выпивали. Потом поссорились. Из-за обиды мужчина схватил нож и ударил жену два раза в грудь. От полученный ран женщина умерла на месте преступления.

- В настоящее время расследование завершено, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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