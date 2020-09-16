В Брянске осветили танк на въезде в Фокинский район

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске осветили памятник танкистам на въезде в Фокинский район. Здесь благоустроили прилегающую территорию, танк отреставрировали. Светодиодные фонари у памятника появились впервые. Их зажгли вечером во вторник, 15 сентября.

Напомним, днем памятник открыли после реставрации. Работы проводили на внебюджетные деньги. У памятника обновили гранитный постамент, дорожки вокруг уложили тротуарной плиткой, установили лавочки.

Памятник воинам 11-й гвардейской армии Брянского фронта, легендарный танк Т-34, установили на въезде в Фокинский район в 1967 году на деньги предприятий и общественных организаций. В 2017 году постамент памятника впервые облицевали гранитом. Через три года капитальный ремонт монумента выполнили на деньги АО "Транснефть-Дружба".

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