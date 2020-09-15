Брянцам предложили обменять билеты с несостоявшегося матча со "Спартаком-2"

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянцам предложили обменять билеты с несостоявшегося матча "Динамо" со "Спартаком-2". Это можно будет сделать в четверг, 17 сентября.

Следующая игра брянской команды запланирована на 19 сентября. В домашнем матче сине-белые встретятся с командой "Текстильщик" из Иваново.

Билеты на эту игру поступят в свободную продажу только 18 сентября, сообщают в ФК "Динамо-Брянск". Кассы брянского стадиона будут открыты с 10.00 до 17.00.

Напомним, команду "Динамо-Брянск" 4 сентября отправили на двухнедельный карантин. У 11 игроков выявили коронавирус. Спортсмены прошли тестирование перед матчем со "Спартаком-2", который должен был состояться 5 сентября.

"Динамо-Брянск" присудили три технических поражения во время карантина. После этого наша команда находится на 14-м месте турнирной таблицы.

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