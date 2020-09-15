В Брянске рисуют новое граффити

Фото: группа «Типичный Брянск» в vk.com.

В Брянске на стене дома на Московском проспекте в Фокинском районе начали рисовать новое граффити. Жители города делятся фотографиями в социальных сетях.

Это уже не первый рисунок, украсивший стены брянских домов. В городе появились портрет Михаила Дуки на одноименной улице и изображение летчика Бориса Афанасьева в Володарском районе.

Как рассказали корреспонденту «КП-Брянск» в брянском горсовете, в ближайшее время еще несколько домов украсят портретами уроженцев нашего города.

На брянских улицах появятся изображения Героев России Олега Ермакова и Олега Визнюка. По всей вероятности, сейчас на Московском проспекте начали наносить портрет Олега Ермакова.

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