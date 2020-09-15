В Брянской области прошел семейный фестиваль

Фото: международный детский лагерь «Новокемп».

В Брянской области в детском оздоровительном лагере «Новокемп» Суражского района 12 и 13 сентября прошел семейный фестиваль. В нем приняли участие больше 50 взрослых и детей из Новозыбкова, Суража, Клинцов и Брянска.

Конкурсанты соревновались в подвижных и спортивных играх, показали свои таланты в песенном конкурсе, участвовали в различных мастер-классах. В фестивальные дни семьи побывали в селе Ляличи Суражского района, где посетили развалины усадьбы графа Завадовского и старинную каменную церковь Святой Екатерины.

Семейный праздник состоялся благодаря президентскому гранту на развитие гражданского общества в рамках проекта «Новокемп — в фокусе внимания семья», рассказали в международном детском лагере «Новокемп».

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