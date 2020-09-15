Сезон охоты на нарушителей продолжается - смартфон ждет своего владельца

Фото: АО «Чистая планета».

АО «Чистая планета» подарит современный мобильный телефон самому неравнодушному жителю, который зафиксирует на фото или видео и пришлет на электронную почту компании наибольшее количество фактов несанкционированных сбросов отходов. Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области напоминает, что акция «Зеленый дозор», которая стартовала в августе, продолжается.

Жители по-прежнему жалуются на навалы обрезанных ветвей и сбросом строительных отходов на площадках общего пользования, в бункерах и контейнерах, предназначенных для ТКО. Строительный мусор, скошенная трава и порубочные остатки, которые подлежит утилизации силами собственника этих отходов или управляющей компании, становятся головной болью для местных жителей, на чьих площадках производится несанкционированный сброс, а также для мусоровывозящих компаний и муниципальных властей. Штрафы за нарушение природоохранного законодательство и создание несанкционированных свалок недобросовестных граждан и юридических лиц не останавливают. Поэтому региональный оператор по обращению с ТКО продолжает охоту на нарушителей. Мы просим принять участие в нашей акции «Зеленый дозор» всех неравнодушных брянцев. Самый активный участник экопатруля получит в подарок смартфон.

Чтобы стать участником акции «Зеленый дозор», нужно сфотографировать или снять на видео факт несанкционированного сброса строительных отходов недобросовестными перевозчиками (чтобы четко были видны номерные знаки на автомобиле) или порубочных остатков сотрудниками УК и направить эти материалы с указанием даты, времени и места нарушения на электронный адрес АО «Чистая планета»: info@chplanet.ru. В теме письма указать – акция «Зеленый дозор». Все полученные материалы мы направим в районные административные комиссии, а также в Департамент природных ресурсов и экологии и прокуратуру для привлечения нарушителей к ответственности. А самый активный охотник, приславший больше всего фото или видеофактов с незаконными сбросами отходов, получит от регионального оператора смартфон. Итоги будут подведены в конце сентября.

Давайте вместе остановим тех, кто не только нарушает законодательство, но наносит вред окружающей среде!