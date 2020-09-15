На реконструкцию брянского аэропорта выделят 2,4 миллиардов рублей. Такая информация появилась 15 сентября в региональных СМИ.

Заявлено, что в 2021 году на модернизацию аэропорта из российского бюджета направят 800 миллионов рублей. Здесь планируют обновить здание вокзала и оборудовать взлетно-посадочную полосу.

В 2022 году по федеральной программе в Брянск придет еще 1,6 миллиардов рублей на реконструкцию авиагавани.

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