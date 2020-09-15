В ДТП в Почепе один человек погиб, двое пострадали

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Появились официальные подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Почепе. В автоаварии один человек погиб, двое получили травмы. Смертельное ДТП случилось около 5.40 в понедельник, 14 сентября, на улице Смоленской, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

24-летний водитель ВАЗ-217030 не справился с управлением. Машина врезалась в дерево.

Автомобилист от полученных травм скончался. У 20-летнего пассажира переломы тазобедренного сустава, руки и ушиб грудной клетки. 23-летний молодой человек получил травму головы и ссадины лица. Обоих пострадавших госпитализировали.

У водителя взяли кровь на анализ на наличие алкоголя.

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