В Брянской области опротестовали запрет на использование социальных проездных во время самоизоляции

В Брянской области опротестовали запрет на использование единых социальных проездных во время самоизоляции. Изменения внесли в отдельные пункты постановления областного правительства «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области». Эти пункты противоречили федеральному законодательству. Протест рассмотрели и удовлетворили, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Кроме того, необоснованно сузили перечень стран, после пребывания в которых нужно соблюдать двухнедельную самоизоляцию. По представлению прокуратуры устранили недостатки в правовом регулировании выдачи пропусков работающим во время действия режима повышенной готовности.

Напомним, режим повышенной готовности начал действовать в регионе с 17 марта. Тогда отменили все массовые мероприятия, всем приезжающим в Брянскую область нужно было соблюдать 14-дневный карантин, школьники и студенты перешли на дистанционное обучение. Впоследствии в документ добавляли пункты, а после снятия ограничений - исключали.

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