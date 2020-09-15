В Брянской области ищут 66-летнюю Валентину Козлову

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт».

В Брянской области пропала Валентина Петровна Козлова (Прокопенкова) 1954 года рождения. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Женщина 14 сентября ушла в лес вблизи от поселка Быстрянка Клетнянского района Брянской области и не вернулась домой. Ее приметы: нормальное телосложение, седые волосы, серые глаза, рост 170 сантиметров.

Во что была одета пенсионерка, неизвестно.

Всем, кто располагает сведениями о пропавшей, следует позвонить по телефону горячей линии отряда «Лиза Алерт» 88007005452 или обратиться в полицию 02, 102.

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