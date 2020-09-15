Брянский губернатор поблагодарил жителей за оказанное ему доверие

Брянский губернатор поблагодарил жителей региона за активную гражданскую позицию и оказанное ему на выборах доверие.

– Хочу сказать всем жителям Брянской области огромные слова благодарности за то доверие, которое они оказали мне как губернатору, – сказал Александр Богомаз. – Это кредит доверия всем, кто сегодня отвечает за жизнь и развитие Брянской области.

Глава региона подчеркнул, что жители поддержали не только его как кандидата, но и всю губернаторскую команду: областное правительство, глав муниципальных образований.

Также губернатор поблагодарил жителей Брянщины, пришедших на выборы. В том числе и тех, кто поддержал других кандидатов и выразил иную точку зрения.

Напомним, с 11 по 13 сентября на Брянщине проходили губернаторские выборы. Уверенную победу одержал действующий глава региона Александр Богомаз. Он получил 71,7 процентов голосов.

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