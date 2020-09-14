В Навле за смертельное ДТП с двумя мотоциклистами осудили одного из водителей

В Навле за смертельное ДТП с двумя мотоциклистами осудили одного из них. Авария случилась ночью 11 августа 2017 года в селе Литовня. В суде установили, что оба водителя грубо нарушили правила дорожного движения. Один из них погиб в приемном покое Навлинской районной больницы.

Другой мотоциклист получил три года колонии-поселения. В течение этого времени осужденный не может заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта.

- В отношении второго участника ДТП уголовное дело прекращено в связи со

смертью, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Приговор не вступил в законную силу.

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