Жителя Фокино приговорили к 11 годам колонии за продажу наркотиков

Жителя брянского города Фокино приговорили к 11 годам колонии за продажу наркотиков. Отбывать наказание 55-летний мужчина будет в колонии особого режима.

В суде установили, что в августе прошлого года брянец договорился с неустановленным преступником. Он получал партии наркотиков в Брянске. В Бежицком районе он делал закладки. О месте тайников сообщал через мобильное приложение.

Часть наркотиков мужчина продать не успел. 30 декабря прошлого года его задержали. При себе у него нашли оставшийся героин. Запрещенные вещества изъяли.

Приговор пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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