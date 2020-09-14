В Брянске у половины школ переходы оказались небезопасными

В Брянске пешеходные переходы у половины школ в городе оказались небезопасными. Прокуратура проверила 67 средних образовательных организаций. В 35 из них нашли недостатки в обустройстве пешеходных переходов. Где-то не были установлены искусственные неровности, пешеходные ограждения, освещения или светофоров.

Безопасность дорожного движения в районе школ обеспечивает федеральное законодательство.

В 27 школах обнаружили отсутствие элементов благоустройства. Здесь не было дорожных знаков, предупреждающих водителей о приближении к школам. Не по правилам обустроены остановки для маршрутных такси. В районе школ в неудовлетворительном состоянии находится проезжая часть.

- Нарушения потребовали устранить от Брянской городской администрации, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Акт прокурорского реагирования находится на контроле.

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