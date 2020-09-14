Для жителей Бежицы организуют "горячую линию" по качеству питьевой воды

Для жителей Бежицкого района Брянска организуют "горячую линию" по качеству питьевой воды. Она будет работать с 15 по 18 сентября. Звонки принимают с девяти часов утра до шести часов вечера.

Сообщить можно о поставке воды ненадлежащего качества, отсутствии центрального водоснабжения, неправильном обслуживании колодцев и колонок, о бесхозных артезианских скважинах или других объектах водоснабжения. Поступившую информацию проверят в прокуратуре, сообщают в пресс-службе ведомства. И примут соответствующие меры.

Телефоны "горячей линии": 51-56-56, 51-42-15 или 51-40-71.

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