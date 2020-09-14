В Брянске ограничат движение на переезде у станции Орджоникидзеград

В Бежицком районе Брянска ограничат движение на переезде у станции Орджоникидзеград. Ремонт путей здесь пройдет в среду, 16 сентября. С девяти часов утра до четырех часов вечера машины будут пропускать в реверсивном режиме - по одной полосе. Об этом сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского региона МЖД.

Попасть на новый городок можно через путепровод в районе бывшего хладокомбината. Водителей просят планировать поездку заранее.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».