Житель Унечи зарезал отчима и закопал его тело во дворе

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Жителя брянского города Унеча обвиняют в убийстве. По версии следствия, 26 августа пьяный мужчина был в доме своего отчима в деревне Дубиновка. После ссоры он ударил хозяина ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным. Потерпевший умер на месте происшествия.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вымыл дом, а тело погибшего закопал во дворе.

Правоохранителям сообщили о пропаже мужчины. Следователи вместе с полицейскими выяснили. что произошло на самом деле. Подозреваемого в убийстве задержали.

- На месте происшествия обнаружили тело и орудие преступления, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз.

Задержанный признался, что убил отчима. Мужчину арестовали. Расследование уголовного дела продолжается.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».