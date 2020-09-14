В Брянске устранили засор канализации в Бежицком районе

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске устранили засор канализации на улице Металлургов в Бежицком районе. Труба диаметром 60 сантиметров засорилась крупными бытовыми отходами, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. В итоге нечистоты текли в лес рядом в домом №43 на улице Металлургов.

Засор чистили с помощью каналопромывочной техники. Из коллектора извлекли груду тряпок и ветоши. Коммунальщики уверены, что из коллектора извлекли еще не весь мусор, поэтому в ближайшее время здесь переключат канализационные стоки для доскональной прочистки трубы. Оборудование для этого уже подготовили. Вылившиеся нечистоты пересыпали хлоркой, подсыпали размытые участки грунтом.

За утечку стоков горводаканал заплатит штраф. Предписание выдала природоохранная прокуратура.

Коллектор, где случилась авария, отремонтировали в 2018 году. Мощность его рассчитана на перспективную застройку. В горводоканале считают, что причиной засора стала неправильная эксплуатация канализации.

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