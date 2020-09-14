В Брянске начальника управления по строительству оштрафовали на три тысячи рублей

В Брянске начальника управления по строительству и развитию территории оштрафовали на три тысячи рублей. Штраф выписал мировой судья Советского судебного участка, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что чиновник вовремя не выдал градостроительный план земельного участка юридическому лицу. Это нарушает административный регламент предоставления муниципальной услуги.

Начальника признали виновным в совершении административного правонарушения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».