В Брянской области коронавирусом заболели еще 42 человека. Общее число подтвержденных случаев в регионе составляет 8687. Такие данные в понедельник, 14 сентября, опубликовали в оперативном штабе.

Выздороветь смогли еще 14 человек. Общее число брянцев, которые справились с болезнью - 7052.

За сутки в Брянской области выполнили 603 теста на инфекцию.

Новый смертей от коронавируса не регистрировали. От болезни за все время эпидемии скончались 35 брянцев.

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