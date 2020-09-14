Жителю Дятькова грозит до пяти лет колонии за комментарий в соцсети

Жителю брянского города Дятьково грозит до пяти лет колонии за публичные призывы к экстремизму. Уголовное будут рассматривать в Дятьковском городском суде.

По версии следствия, 35-летний мужчина 4 сентября оставил комментарий под постом в одной из брянских групп в социальных сетях. Он содержали призывы к совершению преступлений по мотивам национальной ненависти или вражды, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Расследование проводили следователи УФСБ России по Брянской области.

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