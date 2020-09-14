На границе в Суземском районе задержали украинца без документов

В Суземском районе задержали гражданина Украины, который пытался перейти государственную границу без документов. Инцидент произошел на прошлой неделе.

- Мужчина собирался покинуть Россию пешком в обход пунктов пропуска, - говорят в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области. - У него не было при себе документов, удостоверяющих личность и документов, дающих право на нахождение в пограничной зоне.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Санкция по ней предусматривает до двух лет колонии.

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