Брянские "Динамо" выйдет из карантина 18 сентября

Брянское "Динамо" выйдет из карантина 18 сентября. Об этом сообщили на официальной странице клуба в соцсетях. Уже на следующий день, 19 сентября, футболисты встретятся с командой "Текстильщик" из Иваново.

Напомним, у брянских футболистов выявили коронавирус перед очередным матчем. Команду отправили на двухнедельный карантин. За это время должно было пройти три игры. В каждой из них сине-белым засчитали техническое поражение со счетом 0:3.

"Динамо-Брянск" сейчас занимает 14-ю строчку турнирной таблицы.

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