За два выборных дня проголосовала треть жителей Брянской области

В Брянской области продолжается единый день голосования. В этом году из-за коронавируса выборы длятся в течение трех дней: с 11 по 13 сентября.

За два предварительных дня на избирательные участки пришли 31,23 процента от общего числа жителей области, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Голосование проходит на 1088 участках, в Брянске открыто 172 места для общественного волеизъявления. Выборы идут в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

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