Артисты брянской филармонии споют «Песни над Десной»

Фото: Брянская областная филармония.

В преддверии Дня город Брянска артисты областной филармонии представят программу «Песни над Десной». Концерт пройдет 16 сентября в онлайн-формате.

Акция посвящена 77-й годовщине освобождения Брянска и 75-летию Великой Победы, рассказали в Брянской областной филармонии.

Выступление пройдет в удаленном режиме. Трансляцию можно будет посмотреть 16 сентября в 13.00 на страницах Брянской областной филармонии в социальных сетях.

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