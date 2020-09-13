В Брянской области начался единый день голосования

В Брянской области начался третий день голосования. Жители Брянщины продолжают выбирать главу региона.

В воскресенье, 13 августа, в 8.00 на 1088 избирательных участках стартовал единый день голосования. Завершатся выборы в 20.00.

На участках за волеизъявлением следят восемь тысяч наблюдателей. В предыдущие дни они отмечали спокойный и доброжелательный характер голосования.

Напомним, в области продолжаются губернаторские выборы. В связи с эпидемией коронавируса в этом году они растянулись на три дня: с 11 по 13 сентября.

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