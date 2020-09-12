В Брянске скончался ветеран войны Василий Безменов

Участник обороны Ленинграда Василий Иванович Безменов родился в 1923 году. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 10 сентября скончался ветеран Великой Отечественной войны полковник внутренних войск в отставке Василий Иванович Безменов. Он долгие годы был членом совета ветеранов Советского района города Брянска, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Участник обороны Ленинграда Василий Иванович Безменов родился в 1923 году. После войны он занимался патриотическим воспитанием молодежи, постоянно посещал учебные заведения, рассказывал подрастающему поколению о подвигах советского народа.

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