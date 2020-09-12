В Брянской области за сутки сбили четырех пешеходов

В Брянской области в течение суток 11 сентября произошло четыре аварии с участием пешеходов. Первое ДТП случилось около половины десятого утра в Брянске на улице Калинина. 28-летняя автомобилистка, двигаясь на машине «Фиат Добло» со стороны Красноармейской по направлению к улице Урицкого, на пешеходном переходе сбила 30-летнюю женщину. Пострадавшая получила ушибы и ссадины руки и ног. Ее отпустили домой с назначением лечения.

Следующая авария произошла около пяти вечера в Почепе на улице Мглинской. Ехавший от улицы Смоленской в сторону Солнечной автомобиль ВАЗ-219010 под управлением 57-летнего мужчины сбил 63-летнюю женщину, которая внезапно вышла на проезжую часть. Пенсионерка получила перелом левого плеча, ушибы костей таза и грудной клетки. Пострадавшую направили в больницу.

В этот же день в четверть девятого вечера в Жуковке на улице Карла Маркса 26-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» наехал на 20-летнего пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали с закрытым переломом плечевой кости со смещением и ушибленной раной головы.

Последнее на пятницу дорожно-транспортное происшествие случилось в поселке Слободище Дятьковского района. В 20.20 на улице Гагарина не имеющий прав 17-летний мотоциклист не справился с управлением. Он наехал на автобусную остановку, на которой находилась 16-летняя девушка. Пострадавшая получила ушибы, ссадины и гематомы голеней. Ей назначили лечение и отпустили домой, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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