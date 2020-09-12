ВТБ в Брянской области нарастил кредитный портфель на 6%

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Банк ВТБ в Брянской области по итогам первого полугодия 2020 года увеличил совокупный кредитный портфель на 6%, до 12 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц подразделения также вырос с начала года на 6% и на 1 июля достиг 14,4 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель по итогам первого полугодия составил 9,6 млрд рублей, рост на 7% с начала года. Портфель ипотеки достиг 4,1 млрд рублей, увеличившись за шесть месяцев на 16%. Портфель кредитов наличными вырос на 2%, до 4,6 млрд рублей. Всего за январь-июнь ВТБ предоставил жителям региона почти 3 тысячи кредитов на сумму 2,3 млрд рублей, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На покупку жилья банк одобрил 740 займов на 1,2 млрд рублей. Объем выдач кредитов наличными составил 1 млрд рублей, таких кредитов за полгода выдано почти 2 тысячи штук.

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 июля достиг 11,6 млрд рублей, прирост за полгода составил 5%. Наибольший рост по данному направлению достигнут по инвестиционным продуктам – инвестиционный портфель увеличился на 26%, до 2,3 млрд рублей.

Положительная динамика отмечается и в корпоративном направлении: кредитный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса за отчетный период вырос на 4%, до 2,4 млрд рублей. Привлеченные средства корпоративных клиентов достигли 2,8 млрд рублей, увеличившись на 14%, гарантии – 729 млн (+7%).

Управляющий ВТБ в Брянской области Александр Меркушин отметил: «Несмотря на экономическую обстановку, сложившуюся из-за пандемии, подразделение по-прежнему занимает прочные позиции на финансовом рынке региона, и итоги первого полугодия служат тому подтверждением. Мы продолжаем активную работу как с сегментом малого и среднего бизнеса, так и с розничными клиентами. Хочу также подчеркнуть, что с апреля мы активно подключились к программам поддержки клиентов, пострадавших от COVID-19 – с момента введения мер поддержки до настоящего времени ВТБ в Брянской области оказал кредитную помощь бизнесу и населению на 1,9 млрд рублей».

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