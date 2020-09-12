Фото: Брянская областная филармония.

11 сентября Брянская филармония открыла 76-й концертный сезон благотворительным концертом, рассказали на сайте учреждения.

Музыканты губернаторского симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна выступили для волонтеров и медицинских работников.

Прославленный коллектив исполнил известные музыкальные произведения зарубежных и русских композиторов. Зрители остались в восторге от концерта и благодарят музыкантов за такой прекрасный подарок.

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