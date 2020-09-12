В Брянской области стартовал второй день голосования за главу региона. В этом году выборы растянулись на три дня. Они проходят с 11 по 13 сентября.

Жители области могут отдать свои голоса за одного из пяти кандидатов на губернаторский пост. В регионе открылись 1088 избирательных участков. Благодаря солнечной погоде некоторые из них работают на улице.

Голосование проходит с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Всем избирателям, пришедшим на выборы, выдают медицинскую маску и перчатки.

Члены избирательной комиссии также имеют средства индивидуальной защиты. За ходом выбором следят восемь тысяч наблюдателей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».