В Белых Берегах расширили улицу на въезде в поселок

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Белых Берегах расширили улицу, ведущую в поселок. На ремонт улицы Белобережской выделили 30 миллионов рублей. Работы выполнили больше чем наполовину.

Подрядчик уложил выравнивающий слой асфальта, построил большую часть тротуаров. В выходные планируют приступить к укладке верхнего слоя асфальта. И начать асфальтировать тот участок дороги, который расширили.

На улице уже установили опоры для освещения. Здесь появится 58 светодиодных фонарей. После окончания основных работ на дороге установят знаки и нанесут разметку. На Белобережской появятся искусственные неровности.

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