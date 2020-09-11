В Брянске 19 сентября проведут "Кросс нации". Церемония открытия пройдет в 11.30 на площади Партизан. Общий старт забега - в 12.00.

Спортивное мероприятие разрешило провести территориальное управление Роспотребнадзора с некоторыми ограничениями. В забегах смогу участвовать только спортсмены старше 18 лет. Комиссия по допуску участников будет работать в шахматном клубе на улице Луначарского с 15 по 18 сентября с 10.00 до 17.30.

Спортсмены пробегут от площади Партизан по проспекту Ленина, улице Дуки до Кургана Бессмертия. всего организуют два забега, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Победителей наградят на летней эстраде в парке 1000-летия Брянска в 13.30. Участники, занявшие места с первое по шестое, получат кубки, медали, дипломы Минспорта России и управления физической культуры и спорта Брянской области.

Спортивное мероприятие разрешило провести территориальное управление Роспотребнадзора с некоторыми ограничениями. В забегах смогу участвовать только спортсмены старше 18 лет. Комиссия по допуску участников будет работать в шахматном клубе на улице Луначарского с 15 по 18 сентября с 10.00 до 17.30.

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