Выборы в Брянской области контролируют восемь тысяч наблюдателей. Получается, по восемь человек дежурят на каждом избирательном участке. Председатель Избирательной комиссии Брянской области Елена Анненкова сообщила, что выборы проходят без нарушений.

Напомним, в восемь часов утра в пятницу, 11 сентября, в регионе открылись 1088 избирательных участков. Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм, чтобы не допустить распространения коронавируса, сообщают в пресс-службе областного правительства. Многие участки работают на улице.

На каждом из них дежурят полицейские. Парковку в районе избирательных участков запретили.

Выборы губернатора Брянской области будут проходить три дня до восьми часов вечера 13 сентября.

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