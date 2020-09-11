В Брянскую область пытались ввезти шесть тонн контрабандного мяса

Фото: пресс-служба Брянской таможни.
В Брянскую область попытались ввезти шесть тонн контрабандного мяса. По документам в грузовике везли ламинированное ДСП. Машину остановили в пункте пропуска "Красный Камень" в Злынковском районе.
Автомобиль досмотрели с помощью Мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. И вместо заявленного груза обнаружили скрытое от таможенного контроля мясо.
- Мясо крупного рогатого скота относится к стратегически важным ресурсам, ввоз которых на территорию России возможен только при предъявлении соответствующих разрешительных документов, - говорят в пресс-службе Брянской таможни. – Решается вопрос о привлечении нарушителя к уголовной ответственности по статье "Контрабанда стратегически важных ресурсов".
Мясо передали специалистам Россельхознадзора. Они будут решать вопрос о его уничтожении.
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