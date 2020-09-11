В Брянске водитель иномарки сбил пьяную женщину

В Брянске водитель автомобиля "Фольксваген" сбил 29-летнюю женщину. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины шестого вечера в четверг, 10 сентября, на улице Суворова в Володарском районе.

33-летний автомобилист ехал со стороны улицы Павлова в сторону 2-й Мичурина. Женщина шла навстречу двигавшейся машине. И попала под колеса.

У пострадавшей диагностировали рану губы, кроме того, она сломала зубы. Женщину отпустили домой, назначив лечение. Пострадавшая была пьяна, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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