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В Брянске бухгалтера станции скорой помощи наказали за не вовремя начисленные отпускные

Сотруднику сделали предупреждение
Марина АНТОНОВА
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В Брянске главного бухгалтера станции городской скорой помощи наказали за не вовремя начисленные отпускные работнику. На проблему пожаловался водитель "скорой". Ему с задержкой выплатили отпускные.

Прокуратура провела проверку. Эта информация подтвердилась.

Государственная инспекция труда привлекла бухгалтера к административной ответственности, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры. Сотруднику сделали предупреждение.

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