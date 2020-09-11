Житель Стародуба попал в колонию, замахнувшись на мать топором

27-летнего жителя Стародубского района на восемь месяцев отправили в колонию строгого режима за угрозу убийством собственной матери.

В суде установили, что преступление совершили 5 мая этого года. Пьяный брянец поссорился с матерью. Он грозился ее убить и замахнулся топором.

В суде обвиняемый признал свою вину, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Приговор мужчине пока не вступил в законную силу.

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