В Новозыбкове мужчина из-за ревности избил девушку. Видеозапись драки появилась утром в пятницу, 11 сентября, в социальных сетях. Ее сделали из окна многоэтажного дома.

Новозыбковские полицейские нашли участников конфликта. В больнице они обнаружили женщину с сотрясением мозга и ушибами лица. Она рассказала, что ее избил молодой человек, так как приревновал.

Мужчина раньше не был судим. Полицейские проводят доследственную проверку, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. И решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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