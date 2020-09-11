В Брянске состоялся пробный запуск фонтана в сквере "Литий"

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска вечером в четверг, 10 сентября, состоялся пробный запуск фонтана в сквере "Литий". Видео работающего фонтана опубликовали на странице горадминистрации в социальных сетях.

На записи видно, что фонтан состоит из двух частей. Вода сливается каскадом в одной и другой. На пробном запуске включили подсветку.

Работы в сквере "Литий" подходят к концу. Общественную территорию ремонтировали по программе "Формирование комфортной городской среды". Вместе с ремонтом сквера обещают привести в порядок проезжую часть вокруг. И оборудовать рядом с детским садом тротуар, которого раньше не было.

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