Для выборов брянского губернатора открылись 1088 участков

В пятницу, 11 сентября, Брянской области для губернаторских выборов открылись 1088 избирательных участков. Некоторые из них из-за пандемии коронавирусной инфекции функционируют на свежем воздухе, сообщает корреспондент "Комсомольской правды" в Брянске".

Нынешние выборы растянутся на три дня – 11-13 сентября. 13-е число будет основным днем голосования. Время работы участков: с 08.00 до 20.00. При необходимости брянцы смогут проголосовать дома. Для этого им следует обратиться в свою участковую комиссию. Крайний срок – 13.59 воскресенья, 13 сентября. Также сделать свой выбор будет у бряцев, которые в период выборов окажутся в Москве. Единственное, цифровые избирательные участки будут открыты только в Единый день голосования.

Отметим, кандидатов в губернаторы Брянской области пятеро. Это Александр Богомаз («Единая Россия»), Сергей Курденко («Справедливая Россия»), Дмитрий Корнилов («Гражданская платформа»), Сергей Чернышов («Казачья партия Российской Федерации» и Андрей Архицкий («Коммунистическая партия Российской Федерации»).

Одновременно с выборами главы региона пройдет еще 42 кампании. Будут выбирать районных депутатов: 43-х из 98 претендентов.

Кстати, в ряде случаев голосование проходит на открытых площадках. Как, например, в избирательном участке в 60-й школе города Брянска. а школьникам на время выборов дали выходные. Они начались с пятницы и продлятся до 14-15 сентября.

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