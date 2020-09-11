В ДТП под Брянском погибли молодожены

Погибшим в ДТП под Брянском, которое произошло 10 сентября, было 24 и 19 лет. Это молодожены. Официальные подробности трагедии распространила региональная Госавтоинспекция.

О дорожной аварии, в которой погибли молодые люди – парень и девушка – уже сообщалось. О ЧП рассказали очевидцы в соцсетях, также небольшой отчет предоставили в региональном ГУ МЧС. Последние выезжали для ликвидации последствии автоаварии. И вырезали из одной из машин пострадавшего.

По предварительной информации Госавтоинспекции, ДТП произошло не в Дятьковском районе, а в Брянском – на 21-м километре автодороги «Брянск-Дятьково-граница Калужской области». Около 12.10 там столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и ГАЗ-33098.

– В результате ДТП 24-летний водитель ВАЗа и его 19-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте, – комментируют в Госавтоинспекции. – В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.

Добавим, второму автомобилисту 35 лет. Он серьезно не пострадал.

Знакомые погибших в соцсетях рассказывают, что погибшие – молодожены. Они сыграли свадьбу в конце августа.

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