Новую дорогу из Фоминского района в Володарский в Брянске сделают шестиполосной

Новую дорогу, ведущую из Фоминского района в Володарский, могут сделать шестиполосной. Изначально рассчитывали, что магистраль будет шириной в четыре полосы. Доработать проект предложил губернатор во время выездного совещания на объекте 10 сентября.

По словам главы региона, цена контракта после этого значительно не поменятся. Зато дорога обеспечит максимальную пропускную способность на 30 лет вперед.

Дорога станет защитной дамбой в паводковые периоды. Стоимость контракта - больше двух миллиардов рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. На первом этапе строят дорогу с двумя кольцевыми развязками и мостом через реку Снежеть. На втором - мост через Десну, выход к улице Горького. Сдать дорогу и дамбу в эксплуатацию должны в следующем году.

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